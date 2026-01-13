Abone ol: Google News

Başakşehir, Boluspor'u iki golle geçti

Başakşehir'in Boluspor'u 2-1'lik skorla yendiği Türkiye Kupası maçında Bertuğ Yıldırım'ın boş kaleye kaçırdığı gol gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 18:18
Başakşehir, Boluspor'u iki golle geçti
  • Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı.
  • Maçta Başakşehir'in gollerini Jerome Opoku ve Nuno da Costa attı; Boluspor'un golü ise Arda Usluoğlu'ndan geldi.
  • Başakşehirli Bertuğ Yıldırım'ın boş kaleye kaçırdığı gol sosyal medyada dikkat çekti.

Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Başakşehir 2-1 mağlup etti.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.

BAŞAKŞEHİR, İLK 3 PUANINI ALDI

Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

BERTUĞ BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Öte yandan dakikalar 41'i gösterdiğinde Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği pozisyon gündem oldu.

İstanbul temsilcisinin forvetinin ilk yarıda boş kaleye kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Eshspor Haberleri