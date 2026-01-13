Başakşehir, Boluspor'u iki golle geçti

- Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı.
- Maçta Başakşehir'in gollerini Jerome Opoku ve Nuno da Costa attı; Boluspor'un golü ise Arda Usluoğlu'ndan geldi.
- Başakşehirli Bertuğ Yıldırım'ın boş kaleye kaçırdığı gol sosyal medyada dikkat çekti.
Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Başakşehir 2-1 mağlup etti.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.
BAŞAKŞEHİR, İLK 3 PUANINI ALDI
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı.
Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.
BERTUĞ BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Öte yandan dakikalar 41'i gösterdiğinde Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği pozisyon gündem oldu.
İstanbul temsilcisinin forvetinin ilk yarıda boş kaleye kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)