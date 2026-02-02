Abone ol: Google News

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 18:00
  • Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
  • Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında 4 Şubat Çarşamba günü İstanbulspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Salonda ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

