Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
- Çalışma, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında 4 Şubat Çarşamba günü İstanbulspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Salonda ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.