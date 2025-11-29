Galatasaray, Kadıköy'deki son 7 derbinin 5'ini kazandı!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy'de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı.
Fenerbahçe ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.
OKAN BURUK'TAN 3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi.
Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.
KADIKÖY'DEKİ MAÇLARIN SONUÇLARI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 7 derbi ve sonuçları şu şekilde:
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)