Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Gabor Gallai dönemi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman Gabor Gallai getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da uzun yıllar görev alan deneyimli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

2021-2022 sezonunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla sahne alan Gallai, yüksek tempolu ve modern futbol anlayışıyla tanınıyor. Son olarak İsviçre'nin Grasshopper Club Zürich takımını çalıştıran, uluslararası deneyimi, oyuncu gelişimine verdiği önem ve oyun disipliniyle adından söz ettiren Gallai, sarı-kırmızılı ekibimizin teknik direktörlük görevini üstlenecek. Gabor Gallai'ye 'Hoş geldin' diyor, Galatasaray'daki görevinde üstün başarılar diliyoruz.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZDAN OLDUKÇA EMİNİM"

Gabor Gallai, Galatasaray'da yeni bir şey inşa edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreni sonrası GSTV'ye açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Burası büyük bir şehir, büyük bir kulüp. Bence bu benim için büyük bir görev ama burada bir şeyler inşa etme şansı yakaladığım için mutluyum. Türk kadın futbolunun burada nasıl bir seyir izlediğini elbette merak ediyorum. Mutluyum ve hedeflerimize ulaşacağımız konusunda iyimserim. Önümüzde çok fazla iş var, adım adım her şeyi geliştirebileceğimizi düşünüyorum ve hedeflerimize ulaşacağımızdan oldukça eminim.

"GÖREVİN FARKINDAYIM"

Büyük hedefleri olduğunu aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, şu şekilde görüş belirtti: