Galatasaray-Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonu hakemleri ikiye böldü

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 15. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Thomas Reis’in çalıştırdığı Samsunspor, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SAMSUNSPOR, MAÇIN SON ANLARINDA PENALTI BEKLEDİ

90+7’de Samsunspor, Emre Kılınç’ın ortasında topun Kazımcan Karataş’ın eline çarptığını belirterek penaltı bekledi.

Pozisyon, VAR hakemi Onur Özütoprak tarafından yaklaşık iki dakika incelendi.

İncelemenin ardından hakem Mehmet Türkmen, oyunu aut atışıyla başlattı ve kısa süre sonra karşılaşmayı bitirdi.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Deniz Çoban, pozisyonun yakın mesafe olduğunu ve Kazımcan'ın kolunun doğal konumda bulunduğunu belirterek hakemin devam kararını doğru buldu. VAR'ın müdahale etmemesinin de yerinde olduğunu söyledi.

"BENCE PENALTI"

Bülent Yıldırım, Kazımcan'ın sol kolunu genişlettiğini ve bir bariyer oluşturduğunu savundu. Pozisyonun yoruma açık olsa da kendi görüşünün penaltı yönünde olduğunu ifade etti.

"HAKEMİN DEVAM KARARI DOĞRU"

Bahattin Duran, elle oynamanın futboldaki en yoruma açık konu olduğunu vurguladı. Topun ele çarptığını ancak Kazımcan'ın kolunun doğal konumda olduğunu belirterek devam kararını doğru buldu.

"YÜZDE 100 PENALTI"

Erman Toroğlu, pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu savunarak VAR'ın çağırmamasını "futbol ahlakıyla bağdaşmayan bir durum" olarak değerlendirdi.

"KOL DOĞAL DEĞİL, PENALTI"

Fırat Aydınus, Kazımcan'ın refleksle kolunu açtığını ve bunun doğal bir kol pozisyonu olmadığını belirterek pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi.

"HER AÇIDAN PENALTI"

Mustafa Çulcu ise pozisyonun her açıdan penaltı olduğunu, vücuda temas olmadığını ve hakemin hatalı karar verdiğini ifade etti.

