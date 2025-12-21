Abone ol: Google News

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR’ı Sarper Barış Saka!

Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 16:55
  • Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak.
  • Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek.
  • Galatasaray, 17. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Ceyhun Sesigüzel de AVAR’da görev yapacak.

