Ümraniyespor'dan Adana Demirspor karşısında farklı galibiyet

Ümraniyespor, 1. Lig'in 18. hafta maçında evinde Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 18:03
1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor, 5-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 29 Vve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24 ve 54. dakikalarda Batuhan Çelik kaydetti.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 21 yaptı. Adana Demirspor, -28 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

