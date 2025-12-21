Ümraniyespor'dan Adana Demirspor karşısında farklı galibiyet

- Ümraniyespor, 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
- Maçta Ümraniyespor'un gollerini Jurgen Bardhi ve Batuhan Çelik attı.
- Ümraniyespor puanını 21'e çıkarırken, Adana Demirspor -28 puanda kaldı.
1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırladı.
Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor, 5-0'lık skorla kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 29 Vve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24 ve 54. dakikalarda Batuhan Çelik kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 21 yaptı. Adana Demirspor, -28 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.