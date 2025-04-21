Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Haber Merkezi
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Konyaspor karşılaşması için son antrenmanı yaptı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılarda, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecek.
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