Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı.

LİDER SERİYE DEVAM ETME PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.

Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper Yılmaz.

Konyaspor: Deniz, Yhoan Andzouana, Adil, Guilherme, Bazoer, Ndao, Melih, Bjorlo, Bardhi, Umut.

15 GOL ATTI, 1 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.