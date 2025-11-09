Galatasaray, ligde 19 maç sonra mağlup oldu

- Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilerek 19 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
- Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon daha önce Beşiktaş'a karşı yenilmişti ve son 19 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.
- Son iki haftada Trabzonspor ve Kocaelispor'a karşı toplam 5 puan kaybederek, şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.
SON YENİLGİ GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİLER
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.