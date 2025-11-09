Galatasaray, ligde 19 maç sonra mağlup oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

SON YENİLGİ GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİLER

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.