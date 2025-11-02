Galatasaray ligde 2. kez puan kaybetti

- Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak bu sezon 2. kez puan kaybetti.
- Önceki puan kaybını da Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak yaşamıştı.
- Galatasaray, ligdeki liderliğini 29 puanla sürdürdü.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Süper Lig'de 2. kez puan kaybetti.
Galatasaray daha önce yine evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.
LİDERLİK DEVAM EDİYOR
Ligdeki puanını 29'a çıkaran sarı-kırmızılılar, liderliğine devam etti.