Galatasaray ligde 2. kez puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor maçıyla bu sezon 2. kez puan kaybı yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 14:28
  • Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak bu sezon 2. kez puan kaybetti.
  • Önceki puan kaybını da Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak yaşamıştı.
  • Galatasaray, ligdeki liderliğini 29 puanla sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Süper Lig'de 2. kez puan kaybetti.

Galatasaray daha önce yine evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Ligdeki puanını 29'a çıkaran sarı-kırmızılılar, liderliğine devam etti.

