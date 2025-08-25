Galatasaray, ligde gol yemiyor

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol görmedi.

Sarı-kırmızılılar, en son 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor karşılaşmasında filelerinden top çıkardı.

MAYIS BAŞINDAN BERİ GOL YEMİYOR

2024-2025 sezonunun son 4 maçında Trabzonspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve Başakşehir'i 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçti.

Galatasaray son maçında da Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek tekrarlanması çok zor bir seriye imza attı.

7 MAÇLIK TEKRARLANMASI ZOR SERİ

Galatasaray, bu 7 maçlık süreçte rakiplerine 19 gol attı.

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

BURUK YÖNETİMİNDE GALATASARAY'IN KIRDIĞI REKORLAR

Son olarak Buruk'un Galatasaray'ın başındayken kırdığı istatistikler göze çarpıyor.

İşte Buruk'un sarı-kırmızılı ekiple elde ettiği rekorlar...

- Kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol rekoru.

- Süper Lig tarihinde en uzun deplasman serisi rekoru.

- Süper Lig tarihinde üst üste galibiyet rekoru.

- Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok galibiyet rekoru.

- Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi rekoru.