Galatasaray, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

- Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
- Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
- Gelecek hafta Rizespor ile karşılaşacaklar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 49’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
GALATASARAY, 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig’de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 8 müsabakada kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.
Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Rizespor ile oynayacak.