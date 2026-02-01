Galatasaray, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 49’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY, 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig’de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 8 müsabakada kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Rizespor ile oynayacak.