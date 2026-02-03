Galatasaray, Lina Yang'ı kadrosuna kattı

- Galatasaray, 31 yaşındaki Çinli orta saha oyuncusu Lina Yang'ı transfer etti.
- Yang, daha önce PSG, Levante ve Lazio'da forma giymişti.
- Çin Milli Takımı ile 2022'de Asya şampiyonu oldu.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Çinli orta saha oyuncusu Lina Yang'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu için "Lina Yang’a Galatasaray’a 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Lina Yang, profesyonel kariyerinde Shanghai Shengli, Paris Saint-Germain, Levante ve Lazio formalarını giydi.
Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen Lina Yang, milli takımıyla 2022 yılında Asya şampiyonluğu yaşadı.