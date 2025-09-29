Abone ol: Google News

Galatasaray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 17:17

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ LIVERPOOL

Galatasaray, yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.

