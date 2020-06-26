Galatasaray, Mert Hakan için harekete geçti

Galatasaray'ın aralık ayında ön protokol imzaladığı bilinen Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması üzerine, sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcuya 38 milyon TL'lik tazminat davası açıyor.

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mert Hakan Yandaş için Galatasaray girişimlerde bulunmuş ve Aralık ayında oyuncuyla ön protokol anlaşmasına varmıştı.

Ancak Fenerbahçe'nin de transfer için istekli olması ve daha yüksek bir teklif yapması üzerine, sarı-kırmızılıların verdiği ücreti yükseltmesini isteyen Mert Hakan, Aslan'dan olumsuz yanıt alınca Kanarya ile anlaşmaya vardı.

Hareketli geçen bu transfer üçgeninde, yeni bir gelişme daha yaşandı...

TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım Mert Hakan Yandaş'a, imzalanan ön protokol anlaşmasına uymaması nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ

25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine bir araya gelen Galatasaray Kulübü avukatları, yapılan ön protokol anlaşmasını incelediler.

Yapılacak ödemelerle birlikte, anlaşmadan dönülmesi halinde uygulanacak cezai hükümlerin de belli olduğu protokole göre, oyuncunun menajerine de 150 bin TL'lik ödeme yapan sarı-kırmızılılar, hukuki işlemleri başlatacak.

Aslan, Mert Hakan Yandaş'a 5 milyon euroluk (38.4 milyon TL) bir tazminat davası açacak.