Galatasaray ocak ayında dört kulvarda maça çıkacak

- Galatasaray, ocak ayında Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yapacak.
- Süper Kupa'da finale kalırsa bu ay toplam 7 maç oynayacak.
- Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor, Gaziantep FK, Fethiyespor, Atletico Madrid ve Manchester City gibi takımlarla karşılaşacak.
Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
Sarı-kırmızılılar, bu ay Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak.
Galatasaray, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.
YENİ YILIN İLK MAÇI TRABZONSPOR'A KARŞI
Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.
Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.
GALATASARAY'IN OCAK AYI FİKSTÜRÜ
05.01.2026
Galatasaray - Trabzonspor (Süper Kupa)
13.01.2026
Fethiyespor - Galatasaray (Türkiye Kupası)
17.01.2026
Galatasaray - Gaziantep FK (Süper Lig)
21.01.2026
Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)
24.01.2026
Fatih Karagümrük - Galatasaray (Süper Lig)
28.01.2026
Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)