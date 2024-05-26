Galatasaray resmi hesabından Mert Hakan Yandaş'a küfredildi iddiası Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımındaki gizli mesajda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a küfredildiği iddia edildi.

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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu...

Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldığı maçta sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup eden Fenerbahçe umutlarını son haftaya taşısa da Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendikten sonra attığı "Bilmem kaç maçtır evinde yenilmiyor." tweet'ini alıntılayan sarı-kırmızılı takım "Bilmem kaç maçıt şampiyon olamıyor." yazısının ardından random gülme attı.

Mert Hakan Yandaş'a küfrettiler

Ancak dikkatli bakıldığı zaman random harflerin içerisinde "K,O,Ç,M,H,Y" harflerinin yer alması dikkati çekti.

Kısaltmayı gören taraftarlar tweet'teki mesajın "Katıksız O... Ç... Mert Hakan Yandaş" olduğunu öne sürerken, kimileri de Ali Koç'un Koç'u olabileceğini ifade etti.

Sarı-kırmızıların attığı bu tweet sosyal medyadaki futbolseverlerin tepkisiyle karşılaştı.