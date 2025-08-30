Galatasaray - Rizespor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 RİZESPOR
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç saat 21.30'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetiyor.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Mücadelenin VAR hakemi Onur Özütoprak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen
Rizespor: Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil, Sowe