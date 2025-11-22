Galatasaray sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Gençlerbirliği ile oynadı.

Mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.

SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI

Sahasında son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı.

24 GALİBİYET GELDİ

Galatasaray, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.