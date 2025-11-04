Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra seri peşinde

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl aradan sonra üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak için Ajax ile karşılaşacak.
- Amsterdam'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien tarafından yönetilecek.
- Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetlerinin ardından Galatasaray, Ajax'ı yenerse 2012'den bu yana ilk kez 3 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
HEDEF 13 YIL SONRA ÜST ÜSTE 3. MAÇI DA KAZANMAK
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.
EN SON TERİM YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİ
Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.