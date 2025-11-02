Galatasaray, Süper Lig'de 6. kez kalesini gole kapadı

- Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak 6. kez gol yemeden maçı tamamladı.
- Sarı-kırmızılılar, bu başarıyı Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Trabzonspor karşısında gösterdi.
- Galatasaray, bu sezon kalesinde sadece 5 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sezon hücum performansının yanında savunmada da başarılı maçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında da kalesini gole kapadı.
KALEYİ 6 MAÇTA KAPATTILAR
Galatasaray, bu müsabakayla birlikte ligde 6. kez gol yemeden maçı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol yemedi.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM GALATASARAY
Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.