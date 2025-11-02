Abone ol: Google News

Galatasaray, Süper Lig'de 6. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'de 6. kez maçı gol yemeden tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 14:32
  • Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak 6. kez gol yemeden maçı tamamladı.
  • Sarı-kırmızılılar, bu başarıyı Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Trabzonspor karşısında gösterdi.
  • Galatasaray, bu sezon kalesinde sadece 5 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon hücum performansının yanında savunmada da başarılı maçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında da kalesini gole kapadı.

KALEYİ 6 MAÇTA KAPATTILAR

Galatasaray, bu müsabakayla birlikte ligde 6. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol yemedi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

