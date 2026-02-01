Galatasaray, Süper Lig'de 8. kez kalesini gole kapadı

- Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yenerek Süper Lig'de bu sezon 8. kez kalesini gole kapadı.
- Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar iki hafta aradan sonra gol yemeden galibiyet aldı.
- Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda.
Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 2 hafta sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı.
Galatasaray ayrıca Kayseri karşılaşmasıyla ligde 8. kez kalesini gole kapadı.
EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM
Galatasaray, bu sezon ligde 14 gol yerken, bu alanda Göztepe’den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.