Galatasaray Süper Lig'de puan rekoru peşinde Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken lider Galatasaray, şampiyonluk hesapları yapıyor. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar 100 puan barajını geçip şampiyon olmayı hedefliyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 34 maçta 93 puan toplayarak rekorları alt üst eden Galatasaray, artık şampiyonluk için hesap yapmaya başladı.

Son olarak 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile 15'te 15 yaparak yeni bir rekor kıran sarı kırmızılılar, zirvedeki 4 puanlık avantajını koruyor.

Cimbom önümüzdeki 3 maçtan 7 puan çıkartması halinde takipçisi F.Bahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan 24. şampiyonluğa ulaşacak.

Derbide ilan edilebilir

Sırasıyla Sivasspor, Karagümrük (D) ve F.Bahçe'ye karşılaşacak Cimbom'a bu 3 karşılaşmada alacağı 7 puan yetecek. Aslan'ın bu hesaba göre, 37. haftada F.Bahçe karşısında evinde şampiyonluğu garantileme ihtimali var.

Hedef 100 puan barajı

İşini kendi bitirmek isteyen G.Saray, F.Bahçe'nin kaybı halinde ise önceden mutlu sona ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, son hafta ise Konyaspor'a konuk olacak.

93 puanla lig tarihinde Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden Aslan, 100'e ulaşırsa bu başarıyı yakalayan ilk takım olacak.

Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik ekip hedefini 100 puan barajını aşarak şampiyon olmak üzerine kurdu.