Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

İHA
Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmezliğine devam etti.
Süper Lig’de bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 16. maçına çıkan Galatasaray 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı.
İÇ SAHADA SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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