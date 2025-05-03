Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmezliğine devam etti.

Süper Lig’de bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 16. maçına çıkan Galatasaray 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı.

İÇ SAHADA SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla aldı.