Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

EV SAHİBİ EKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da 6 futbolcu, Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, sakatlıklarından dolayı yarın sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLKAY DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.

Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.

TORREİRA KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu.

Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanarak hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de yeni bir seriyi başlatmayı hedefliyor.

YOĞUN FİKSTÜRE GİRECEK

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayan 22 günlük süreçte 6 maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile mücadele edecek.