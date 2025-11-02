Galatasaray, Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 19 maça taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, müsabakada 0-0 berabere kalırken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü.

Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 mücadelenin 17’sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

RAKİP KOCAELİSPOR

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta ligde Kocaelispor’a konuk olacak.