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DHA

Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tekne turunun başlangıç noktası olan Sarayburnu’na ulaştı.

Takım, tekne ile buradan hareket ederek kısa bir boğaz turunun ardından kutlamaların devamının yapılacağı Yenikapı'ya ulaştı.

ŞAMPİYON BOĞAZ TURUNA ÇIKTI

Kuruçeşme'deki Galatasaray Adasına gidiş rotası iptal edilirken ilerleyen saat nedeniyle tekne dümenini Yenikapı'ya doğru kırdı.

Yolculuk boyunca irili-ufaklı tekneler Galatasaray takımını taşıyan tekneye eşlik etti.

TEKNELER EŞLİK ETTİ

Taraftarlar meşale yakıp, havai fişek de fırlatırken Marmara Denizi'nde sıra dışı anlar yaşandı.

Kornalar ve tezahüratlar eşliğinde Sarayburnu'ndan hareket eden Galatasaray takımı eşsiz anlar yaşayarak Yenikapı miting alanında bekleyen binlerce Galatasaray taraftarı ile buluştu.