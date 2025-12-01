Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu

- Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırarak protesto hazırlığında.
- Aktürkoğlu, geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
- Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşılaşacak.
Süper Lig'in 14. haftasında, dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Sayılı saatlerin kaldığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde en çok öne çıkan isimlerden biri ise Kerem Aktürkoğlu.
Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesi eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.
DOLARIN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDILAR
Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.
Galatasaray'dan geçen yıl Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.