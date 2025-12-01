Abone ol: Google News

Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu

Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 17:20
  • Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırarak protesto hazırlığında.
  • Aktürkoğlu, geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
  • Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşılaşacak.

Süper Lig'in 14. haftasında, dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Sayılı saatlerin kaldığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde en çok öne çıkan isimlerden biri  ise Kerem Aktürkoğlu.

Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesi eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.

DOLARIN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDILAR

Galatasaray'dan geçen yıl Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

