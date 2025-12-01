Galatasaray taraftarından 'dolarlı' Kerem Aktürkoğlu protestosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında, dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Sayılı saatlerin kaldığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde en çok öne çıkan isimlerden biri ise Kerem Aktürkoğlu.

Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesi eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.

DOLARIN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Galatasaray'dan geçen yıl Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.