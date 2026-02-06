Trabzonspor, Samsun'a gitti

- Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Samsun'a gitti.
- Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından otobüsle hareket etti.
- Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.
Süper Lig'in 21. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, daha sonra otobüsle Samsun'a gitti.
TRABZONSPOR KAFİLESİ
Kafilede, şu futbolcular yer aldı:
Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Batagov, Nwaiwu, Taha Emre İnce, Pina, Mustafa Eskihellaç, Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Oulai, Bouchouari, Ozan Tufan, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut Nayir, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.