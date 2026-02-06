Abone ol: Google News

Tribünden düşerek ölen taraftarın cenazesi defnedildi

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşerek ölen taraftarın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 17:29
  • Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşerek ölen taraftar Harda Kaçmaz'ın cenazesi, Zeytinlik Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
  • Baba Fehmi Kaçmaz, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
  • Cenazeye Kaçmaz'ın ailesi, yakınları ve çeşitli yetkililer katıldı.

Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harda Kaçmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kocaelispor taraftarı 21 yaşındaki Kaçmaz'ın cenazesi, Gültepe Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'ne getirildi.

KENT MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Baba Fehmi Kaçmaz, oğlunun Kocaelispor bayrağı serili tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Genç taraftarın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

CENAZEYE KATILANLAR

Cenaze törenine; Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci, Kocaelispor oyuncuları Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan, Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler ve Kocaelisporlu taraftarlar katıldı.

