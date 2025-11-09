Abone ol: Google News

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan tezahüratı!

Galatasaray taraftarları, eski kaptanları olan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için, 'Selçuk İnan buraya' tezahüratı yaparken, Kocaeli tribünleri ıslıkla tepki gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:49
Galatasaray taraftarından Selçuk İnan tezahüratı!
  • Galatasaray taraftarları, Kocaelispor'la oynanan maçta Selçuk İnan'ı tribüne çağırdı.
  • Kocaelispor taraftarları bu çağrıya ıslıklarla tepki gösterdi.
  • Selçuk İnan, Galatasaray'da uzun yıllar oynayıp kaptanlık yapmıştı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray, karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor Teknik Direktörü için 'Selçuk İnan buraya' tezahüratında bulundu.

Kocaelispor tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi.

GALATASARAY'DA UZUN SÜRE FORMA GİYDİ

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray’da oynayan İnan kupalar kazanıp, takım kaptanlığı yaptı.

