Galatasaray taraftarının Filistin'e destek pankartı İsrail'i rahatsız etti Galatasaray taraftarlarının Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek amacıyla açtığı koreografi, İsrail basınını kudurttu. Filistin'e destek pankartlarıyla ilgili yapılan haberlerde UEFA tarafından ceza verilmesi istendi.

Göster Hızlı Özet Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek koreografisi yaptı.

Pankartlar, İsrail basınını rahatsız ederek UEFA'nın ceza vermesini talep etmelerine neden oldu.

Taraftarlar, "Soykırımı durdur" ve "Özgür Filistin" pankartları açtı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılırken Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi. Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi. FİLİSTİN PANKARTLARI İSRAİL'İ KUDURTTU Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı. Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı. Galatasaray tribünlerin anlamlı Filistin pankartları ise İsrail cephesini kudurttu. "UEFA CEZA VERECEK Mİ?" İsrail medyası, Galatasaray taraftarının yaptığı Filistin’e destek koreografisinden rahatsız oldu. Karşılaşmada açılan pankartlarla ilgili yapılan haberlerde, "Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi’nde antisemitik gösteri. 'SOYKIRIMI DURDURUN' yazılı büyük pankart açtılar. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerine yer verildi. Eshspor Haberleri Kerem Aktürkoğlu'ndan Başsavcılığa şikayet

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için sakatlık açıklaması