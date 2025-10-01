Galatasaray taraftarları İngiliz gazeteciyi şaşkına çevirdi: En gürültülü atmosfer...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı 51 bin taraftar, adeta 12. adam gibi mücadele etti.

Maçın ilk dakikalarından itibaren desteğini kesmeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ı yangın yerine çevirdi.

12. ADAM LIVERPOOL'A İSTANBUL'U DAR ETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarların takımına gösterdiği büyük desteğe şaşıranlardan biri de İngiliz gazeteci Lewis Steele oldu.

İngiliz gazeteci, şaşkınlığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aktardı.

Steele, "Bir futbol maçında hatırlayabildiğim en gürültülü ve en düşmanca atmosfer bu sanırım. Kesinlikle çılgın bir yer." dedi.

"EN GÜRÜLTÜLÜ VE EN DÜŞMANCA ATMOSFER"

Steele'nin yanı sıra ünlü spiker Jon Champion da maç anlatımı sırasında yanında yer alan Alan Shearer'ın söylediklerini duyamadığını belirtti.

Champion, "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu nasıl bir ortam böyle?" ifadelerini kullandı.