Galatasaray-Trabzonspor: 10 şifre

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Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizin için bir araya getirdik.

Türkiye Kupası tarihinde en fazla şampiyon olan takım konumundaki Galatasaray (18), en yakın rakibi Beşiktaş (11) ile farkı sekiz kupaya çıkarmak istiyor.

G.SARAY 18, TRABZONSPOR 9

Turnuva tarihinde dokuz şampiyonluğu bulunan Trabzonspor ise, Galatasaray (18) ve Beşiktaş'ın (11) ardından çift haneli kupa sayısına ulaşan üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.

EN UZUN SERİNİN SAHİBİ

Türkiye Kupası'nda oynadığı son yedi finalin tamamını kazanan Galatasaray, bu turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi konumunda.

1990'DAN BERİ YAŞANMIYOR

Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, 1990'dan bu yana bu turnuvada üst üste iki finalden eli boş dönmüyor.

TRABZONSPOR, İKİNCİ TAKIM OLABİLİR

Galatasaray ile karşılaştığı son Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Trabzonspor (1994/95), bu turnuva tarihinde Beşiktaş'ın (1997/98 & 1993/94) ardından sarı-kırmızılı ekibe karşı üst üste iki final kazanan ikinci takım olabilir.

SON 5 RESMİ MAÇ G.SARAY'IN

Trabzonspor ile oynadığı son beş resmi maçın tamamını kazanan Galatasaray, bu rekabet tarihindeki en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak (Ocak 2001-Mayıs 2003 arasında 6 maç).

JARDEL'İN REKORUNA ORTAK OLABİLİR

2024/25 sezonunda 33 resmi maç golü atan Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Jardel'in (2000/01'de 34) rekoruna ortak olmak istiyor.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK SAYISINI EGALE EDEBİLİR

Bu sezon Trabzonspor formasıyla en fazla resmi maç golü atan oyuncu olan Simon Banza (22), kariyerinin en yüksek sayısını egale edebilir (2023/24'te 23 gol).

OKAN BURUK 5. HOCA OLABİLİR

Daha önce Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk (2017/18), bu turnuvada iki farklı takımla şampiyon olan beşinci teknik direktör olabilir (Necdet Niş, Samet Aybaba, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman).

OKAN BURUK'UN HEDEFİ

Türkiye Kupası'nda futbolcu (5) ve teknik direktör (1) olarak toplam altı şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu turnuvayı yedi kez kazanan ilk isim olmak istiyor (6; Fatih Terim, Hakan Şükür, Bülent Korkmaz).

FATİH TEKKE'NİN HEDEFİ

Fatih Tekke, Trabzonspor tarihinde Şenol Güneş'in ardından hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası kazanan ikinci isim olmak için sahaya çıkacak.