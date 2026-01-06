Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribünün kurulumu tamamlandı.

İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine aynı kapasitede portatif tribün kuruldu.

Muğla temsilcisi Fethiyespor, Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.

"ÇOK DAHA İYİ BİR SEVİYEYE GELMİŞ OLACAK"

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, "Henüz maça 1 hafta var ve bu süre içerisinde sahamız çok daha iyi bir seviyeye gelmiş olacak. Devre arasında olduğumuz için sahamızda bir bakım oldu. Bu standart bir bakımdı. Sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan görüntü o görüntü idi. Şu anda da sahamız iyi bir vaziyette. İnşallah maç gününe kadar çok daha iyi olacak." diye konuştu.

"ANKARA DEMİRSPOR MAÇINI SAHAMIZDA OYNAMAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacağına dikkati çeken Yiğit, "Fethiyespor ile Galatasaray'ın daha iyi bir zeminde oynayabilmeleri için hafta sonu yapılacak Ankara Demirspor maçını sahamızda oynamayacağız. Bu da tamamen zeminin zarar görmemesi ve Galatasaray maçına daha hazır olması için alınmış bir karar." ifadelerini kullandı.