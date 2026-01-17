Galatasaray tribünlerinden yönetime tepki!

- Galatasaray taraftarları, Gaziantep FK maçında yönetimi istifaya davet etti.
- Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybedilmesi sonrası, transferlerden dolayı tepkilerini dile getirdiler.
- Maç sonrası futbolcuları tribünlere çağırdılar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi.
FUTBOLCULAR TRİBÜNE ÇAĞIRILDI
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca karşılaşmanın ardından futbolcuları ise tribünlere çağırdı.