Galatasaray: Türk futbolunun köklü bir reform sürecine ihtiyacı var

152 hakem, 'bahis oynama' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray'ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Spor Kulübü olarak uzun süredir Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve etik değerlerin eksiksiz şekilde sağlanması gerektiğini savunmaktayız. Bu doğrultuda 26 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğumuz resmi yazımızda Türk futbolunun yapısal sorunlarına ilişkin önerilerimizi detaylı biçimde paylaşmıştık.



Ayrıca 9 Şubat 2025'te oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ortaya çıkan şüpheli durumlar üzerine gerekli araştırmaların yapılması için de hukuki girişimlerde bulunmuştuk.

"KÖKLÜ BİR REFORM SÜRECİNE İHTİYAÇ VAR"

Kulübümüze karşı takındığı hasmane tutumu, söylemleri ve skandal kararları ile tanınan hakem hakkında görüşümüz ve açıklamalarımız da herkesin malumudur. Bugün gelinen noktada aynı hakemin 'bahis oynadığı' iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilmesi o dönemdeki endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.



Söz konusu başvurularımızda da vurguladığımız üzere Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç vardır. Adaletin tam olarak sağlanabilmesi adına tüm paydaşlar arasında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.



Bugün de aynı kararlılıkla futbolun her kademesinde adaletin sağlanması ve güvenin yeniden inşası için sürecin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYA HAZIRIZ"