Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz arasında neler yaşandı?

Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreciyle ilgili gerçekler ortaya çıktı...

3 hafta önce Suudi Arabistan kulübü NEOM SC, Barış Alper için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif sundu.

Galatasaray bu teklifi reddetti. Barış Alper'e ise yıllık 10 milyon euro net ücret ve bonuslar ile birlikte 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Barış Alper, net 40 milyon euro maaş alacağı bu teklif sonrası Galatasaray yönetimine transfer olmak istediğine dair mesajını iletti.

İLK TEKLİFTEN SONRA 'KOLAYLIK SAĞLAYIN' DEDİ

Milli futbolcu, "Geçen transfer döneminde bana söz vermiştiniz, şimdi lütfen o sözün tutulmasını istiyorum. Bir daha bu maaşı bulamam, transfere izin verin, kolaylık sağlayın." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Barış Alper'e önünde Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası olduğunu, gelecek yaz aynı maaşı Avrupa'nın büyük kulüplerinden alabileceği teklifler olacağını söyleyerek kalmasını istedi.

Barış Alper, transferi için kolaylık sağlanmayacağını düşünerek ligdeki Gaziantep maçına çıkmak istemedi.

BURUK İKNA ETTİ

Okan Buruk'un bu süreçteki ikna çabaları ve konuşmasıyla Barış Alper, Gaziantep maçında forma giydi.

NEOM SC, Gaziantep maçı sonrası teklifini 25 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray yine reddetti. Bu gelişmeler ve Barış Alper'in transfer isteği sonrası Suudi kulübü yetkilileri İstanbul'a geldi.

Bu süreçte Barış Alper idmanlara çıkmak istemedi, Okan Buruk'un çabalarıyla takım idmanlarına çıktı. Karagümrük maçında da forma giymek istemedi ancak Okan Buruk yine devreye girerek oynamaya ikna etti.

ARAPLAR TEKLİFİ ARTIRDIKÇA ARTIRDI

Karagümrük maçı sonrası NEOM yetkilileri, teklifini önce 30'a, ardından 30+5 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray yönetimi bu teklifi de geri çevirdi.

NEOM yetkililerinin teklifi 40'a çıkaracaklarını iletmesinin ardından Galatasaray cephesi, yarısı peşin yarısı banka teminatlı 60 milyon euro istediklerini NEOM'a ileti.

Galatasaray, NEOM'dan gelen 40+5 milyon euroluk teklifi de kabul etmedi.

Barış Alper ise bu sırada Galatasaray yönetimiyle görüşerek transferine izin verilmesini istediğini iletti.

İDMANLARA ÇIKMADI: GALATASARAY NEOM'U FIFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Galatasaray ise Barış Alper'e satışı düşünmedikleri cevabını verdi. Barış Alper bunun üzerine salıdan itibaren idmanlara çıkmamaya başladı.

Ardından 21 ve 22 Ağustos'ta arka arkaya açıklamalar geldi. Galatasaray, NEOM'u Barış Alper ile izinsiz görüştüğü için FIFA'ya şikayet edeceğini açıkladı.

Dursun Özbek, satışı kesinlikle düşünmediklerini vurguladı. Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan ise kulübün söz verdiğini, kulübün izni doğrultusunda NEOM ile görüştüklerini öne sürdü.