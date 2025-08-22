Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında Barış Alper Yılmaz'la ilgili açıklamalar yaptı.

Özbek, Barış Alper Yılmaz'ı mutsuz edecek ifadeler kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'LA İLGİLİ KONUŞTU

Özbek, başarılı takımın korunması gerektiğini vurguladı.

Başkan Özbek, “Hedefimiz başarılı kadroyu korumak ve eksik bölgelere takviye yapmak. Bu amaçtan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

NEOM'a transferi konuşulan milli futbolcu için Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane'yi transfer ettik.

"BAŞARILI OLMUŞ TAKIMI BOZMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor."

"DÜN NELER OLDUĞUYLA İLGİLİ RAPOR ALACAĞIM"

Özbek, Alper'in idmanlara çıkmadığı iddiasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün neler oldu bugün rapor alacağım. Barış bizim sevdiğimiz önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Başkan olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim."

"SATIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özbek, "Sizden net bir cevap bekliyoruz" diyen gazeteciye "Benim söylediğimden sen ne anladın?" diye sordu.

Gazeteci ise "Barış Alper'in satışına izin vermeyeceksiniz" deyince Özbek "Teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

NELER YAŞANDI?

Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti.

Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM'a ihtar çektiği öne sürülmüştü.

Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam." dediği iddia edilmişti.