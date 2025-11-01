Galatasaray ve Trabzonspor'dan derbi galibiyetine dev prim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor.

Derbi galibiyeti için Galatasaray ve Trabzonspor yönetimleri özel bir prim belirledi.

GALATASARAY'DA RAKAM BELİRLENMEDİ

Galatasaray yönetimi Trabzonspor maçının kazanılması halinde özel bir prim açıklayacak.

Trabzonspor ise yönetim, Galatasaray maçı kazanılırsa 1 milyon euroya yakın bir primi takıma verecek.

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 141. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UNKİ 1 MİLYON EUROYA YAKIN

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.