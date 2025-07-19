Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sona yaklaştı

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde önemli bir yol katetti.

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi konusunda İtalyan kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Osimhen transferi için gerekli finansal teminatı sağlamaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda, banka garantisini sunmak üzere Napoli'den kısa bir süreliğine ek zaman istendi.

ÖDEME PLANI NETLEŞTİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, transfer bedelini iki taksitte ödemeyi kabul etti:

-İlk etapta 40 milyon euro hemen ödenecek.

-Bir yıl sonra 35 milyon euro daha Napoli'nin hesabına geçecek.

Ayrıca taraflar, Osimhen'in transferinden sonraki iki yıl içinde herhangi bir İtalyan kulübüne satılmaması yönünde anlaşmaya vardı.

Bu maddenin ihlali halinde ceza uygulanacağı bildirildi.

SATIŞ PAYINDA PÜRÜZ

Transferin son aşamasında ise taraflar arasında yalnızca gelecekteki satıştan alınacak pay konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, oyuncunun ileride yapılacak transferinden yüzde 10 pay talep ederken, Galatasaray bu oranın yalnızca kâr üzerinden yüzde 10 olarak belirlenmesini öneriyor. Tarafların bu konudaki görüşmeleri sürüyor.

AL HİLAL YİNE DEVREDE AMA SONUÇ YOK

Bu gelişmelerin yanında, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Osimhen'e yeniden teklif yaptığı ancak oyuncunun ve Napoli'nin bu öneriye olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı.

Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.