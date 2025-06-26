Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları taraftarın karşısına çıktı.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon forma çekimlerinde teknik direktör Okan Buruk’un yanı sıra futbolculardan Mauro Icardi, Mario Lemina, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'in yanı sıra rapçi Uzi de yer aldı.

İÇ VE DIŞ SAHA FORMALARI SATIŞA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Beş yıldız coşkusunun ritmine kendini kaptır. Beş yıldızlı 2025/26 Galatasaray İç Saha ve Deplasman formaları, şimdi satışta." notunu düştü.

Ayrıca Galatasaray, parçalı ve beyaz formalarının fiyatlarını 4 bin 999 TL olarak açıkladı.

YÜZDE 50 ZAM GELDİ

Geçen yıla göre yüzde 50 zam yapılmış oldu.

Geçtiğimiz sezonun formaları 2 bin 999 TL'den satışa sunulmuştu.

FİYATI 4 BİN 999 TL OLARAK AÇIKLANDI

GS Store'da satışa çıkan yeni formalar için 'Çocuk Forması' seçeneği de bulunuyor.

Çocuk formalarının fiyatları ise parçalı ve beyaz formalarda 3 bin 999 TL olarak açıklandı.