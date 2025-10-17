Abone ol: Google News

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 12:15
Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak
  • Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
  • Toplantıda, faaliyet ve denetim kurulu raporları açıklanacak ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası oylanacak.
  • Disiplin cezası alan üyelerin başvuruları da değerlendirilecek.

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda, yarın saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıda, 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN İBRASI OYLANACAK

Daha sonra yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası görüşülüp, oylanarak karara bağlanacak.

Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek.

