Galatasaray yönetimi ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda yapıldı.

Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu.

İBRA KARARI ÇIKTI

Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Daha sonra kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerine, üyelere ve taraftarlara teşekkür ederek, şu şekilde konuştu: