Galatasaray yönetiminden Juventus maçına özel prim

Galatasaray, Avrupa sahnesinde Juventus'u ağırlıyor...

Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonalar Ligi'den lig aşamasını ilk 24'te tamamlayarak play-off bileti almıştı.

Cimbom bu akşam ise son 16 takım arasına adını yazdırabilmek için İtalyan devi Juventus'la karşı karşıya gelecek.

İlk maçı evinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesinde avantajı yakalamanın peşinde.

ALACAKLAR YATIRILDI: JUVENTUS'A ÖZEL PRİM BELİRLENDİ

Devler Ligi'ndeki play-off maçları öncesinde Galatasaray yönetimi, futbolcuların alacaklarını hesaplara yatırdı.

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim, Juventus maçı için bir de prim belirledi.

Buna göre yönetim, bu turun geçilmesi halinde futbolculara prim olarak 3 milyon euro ödeyecek.

3 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Lig aşamasında Galatasaray yönetiminin galibiyetler için 1 milyon euroluk prim belirlediği ancak Juventus maçları öncesinde bu tutarın 3 katına çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemesi halinde büyük bir geliri de kasasına koyacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Juventus'u elerse UEFA'dan 11 milyon euro daha kazanacak.

ŞU ANA KADAR NE KADAR GELİR ELDE EDİLDİ?

Şu ana kadar Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden 42 milyon 530 bin euro gelir elde etti.

Elde edilen gelir kalemleri ise şöyle...

Katılım: 18.62 milyon euro

Galibiyet: 6.3 milyon euro

Beraberlik: 700 bin euro

Lig derecesi: 5.08 milyon euro

Yayın havuzu değerlemesi: 8.41 milyon euro

Katsayı: 2.42 milyon euro

Son 16 play-off turu: 1 milyon euro

Toplam kazanç: 42.53 milyon euro