Galatasaray, Yves Bissouma transferini bitirmek üzere

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

RMC Sport'un aktardığına göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı.

BISSOUMA'YLA ANLAŞMA TAMAM

Bissouma, İngiltere'de kalmak istiyordu ancak Galatasaray, maaş konusunda büyük bir çaba sarf ederek 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti.

Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

TOTTENHAM'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Telegraph'ın haberine göre, Galatasaray ve Tottenham, Bissouma transferi için kiralık + satın alma opsiyonlu transfer için görüşüyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.