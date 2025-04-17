Galatasaray'a çok sayıda yıldız ismi getirmişti: George Gardi'den transfer itirafları...

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Galatasaray’da birbirinden önemli transferlerde en büyük pay sahibi olan isimlerden biri de George Gardi'ydi.

Bilindiği üzere Gardi, Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro Icardi ve son olarak Victor Osimhen’in takıma gelmesini sağlamıştı.

BİRÇOK TRANSFERDE PARMAĞI OLAN İSİMDİ

Gardi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük’e konuşan George Gardi ile gerçekleştirilen röportajın tamamı şu şekilde:

Galatasaray’ın özdeşleşmiş durumdasınız. Peki, Fenerbahçe ile hiç çalıştınız mı?

Türkiye’deki ilk büyük transfer operasyonum, 2015’te Samuel Eto’o’yu Antalyaspor’a getirmemle başladı. Aynı yaz Mario Gomez’i Beşiktaş’a transfer ettim. Ardından Antalyaspor’da danışman ve kulüp temsilcisi olarak birçok oyuncunun transferinde rol aldım. Trabzonspor’la ise 2022 yılında şampiyon olan kadronun oluşumunda önemli bir katkım oldu; birçok transferde kilit rol üstlendim.

KOÇ TAKDİR ETMEDİ

Fenerbahçe’ye büyük bir saygım var. Türkiye’de görüştüğüm ilk kulüplerden biri. Sayın Başkan Ali Koç ile Nisan 2019’da bir araya geldim. Birkaç ay içinde, kulüp tarihinin genç bir oyuncu için gerçekleştirdiği en yüksek satışı (Eljif Elmas) organize ettim. Napoli, 18 milyon euroyu aşan bir rakam ödedi. Ancak bu transferin ardından, Sayın Koç’un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim.

İKİ KATI BİR TEKLİF GELİNCE TABLO DEĞİŞTİ

"Milan Skriniar'ın Galatasaray yerine Fenerbahçe gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuda ne dersiniz?"

Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve ilk kez bu kadar doğrudan konuşuyorum. Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızca gerçeğe dönüşüyor. Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 ay için 7,5-8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim, yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi.

ALGIYI DEĞİŞTİRDİM

Türkiye dışında büyük çaplı transfer operasyonlarınız oldu mu?

Bence Türkiye’de futbolun algısını değiştirdim. Kariyerlerinin sonuna gelmiş oyuncular değil, zirvede olan yıldızları ülkeye getirerek ligi daha görünür hâle getirdim. Türkiye’nin dünyadaki imajını daha pozitif yaptım. Türkiye dışında da birçok büyük transfere imza atmaya devam ediyorum. Eljif Elmas’tan bahsetmiştik, 25 milyon Napoli’den Leipzig’e transfer ettim.

TAKIMI 13. SIRADAN ALDIK

Önceden Erden Timur’la çalıştınız. Şu an Maruf Güneş, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu futboldan sorumlu. Bu durum işinizi zorlaştırıyor mu?

İlk sezon Erden Bey’le çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık ve sonuçlar da oldukça başarılıydı. Ona, takımı 13. sıradan alıp şampiyonluk mücadelesi verecek hâle getirmek için gereken vizyonumu anlattım. İkinci sezon biraz daha farklı geçti ama karşılıklı saygı vardı. Bazı transferlerde benden bağımsız hareket etti: Seferovic, Oliveira, Mata, Midtsjö, Zaha, Bakambu, Angelino, Ross, Vinicius, Aurier gibi isimlerde iş birliğimiz olmadı.

BİRDEN FAZLA KİŞİ ZORLUYOR

Aynı durum şu anki yönetim için de geçerli: Jacobs, Cuesta, Sallai, Lemina, Jelert, Sara, Batshuayi gibi transferlerde yine işbirliği yapmadık. Aynı projeyi aynı anda yürüten birden fazla kişinin olması işlerin doğru ilerlemesini zorlaştırıyor. Futbolda başarı, sorumluluğu alacak doğru kişiyi seçmekle mümkün olur. Abdullah Kavukçu’nun yönetime katılmasıyla birlikte ilişkimiz olumlu yönde gelişti.

VICTOR BANA SÖZ VERDİ

Osimhen’i kış transfer döneminde Al Hilal’e götürmeye çalıştığınız konuşuluyor. Bu iddialar doğru mu?

Bu iddialar tamamen asılsız. Victor da Galatasaray’a geldiğinde bana bir söz verdi: Sezon bitmeden hiçbir kulüple anlaşma yapmayacaktı. Ve gerçekten de, gelen yüksek tekliflere rağmen bu sözünü tuttu. Zaten Victor gibi bir oyuncuyu ‘bir yere götürmek’ gibi bir şey söz konusu olamaz. Dünyanın en büyük kulüpleri onu istiyor; onun kendi yolunu çizmek için kimseye ihtiyacı yok.

YA OSIMHEN OLMASAYDI?

Osimhen’i ilk önerdiğinizde Okan Buruk nasıl tepki verdi?

Victor Osimhen, Türkiye futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon avro piyasa değerine sahip. Bu transfer, sadece Galatasaray’a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım. Okan Buruk’a bu operasyonu anlattığımda konunun büyüklüğünü hemen kavradı ve kulüp içindeki bazı şüpheci seslere rağmen, ilerleme kaydedebilmemiz için bana destek verdi. Çünkü o dönemde kulüp içinde İcardi ve Batshuayi’nin yeterli olduğu görüşü hâkimdi. Eğer Osimhen hamlesi yapılmamış olsaydı Galatasaray bugün ligde nerede olurdu?

Galatasaray bugün ligde nerede olurdu? Osimhen’in G.Saray’da kalma ihtimali var mı?

Osimhen, transfer için uygun olması sayesinde şu anda Galatasaray’da. Kendisi üst düzey bir oyuncu, bir şampiyon. Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an G.Saray’da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek.

Gardi, “Napoli, Osimhen için benden 6-7 milyon euro kiralama bedeli istemişti. Ben bu transferi ücretsiz kiralama ile sonuçlandırdım” dedi.

SADECE SATIŞLA KAZANÇ OLMAZ! ALIRKEN KAZANMAK LAZIM

Unutulmamalı ki finansal kazanç sadece oyuncu satışıyla olmaz, doğru alımlarla da olur. 2023 yazında bir Suudi kulüp, Icardi için PSG’ye 25 milyon euro teklif etmişti ben 10 milyon euroya bitirdim. Torreira’nın piyasa değeri 12 milyondu 6 milyona aldık. Zaniolo için 15 milyon euro ödedik; oysa sadece birkaç gün önce Premier Lig’den 30 milyon euroyu aşan bir teklif reddedilmişti. Ziyech’i, Mertens’i bonservissiz getirdim.

EN ZOR TRANSFER SANCHEZ'İNDİ

Galatasaray’a birçok yıldız kazandırdınız. Sizin için en zorlu transfer hangisiydi?

Her transferin kendi zorlukları var. Yıldız oyuncular dünya devlerinin radarında ve onları Türkiye’yi ilk tercihleri yapmaya ikna etmek hiç kolay değil. Örneğin Davinson Sanchez transferi tam altı ay sürdü. Çok sayıda engel vardı. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir bedelle bu transferi tamamlamak (transferin son saatlerinde sağlık kontrolü ve belge işlemleri) büyük bir başarıydı.

BATSHUAYİ'Yİ BEN SATTIM

Hakkınızda, “Gardi önemli yıldızlar kazandırdı ama oyuncu satışı gerçekleştirmedi” eleştirileri var?

Benim vizyonum, G.Saray’ın güçlenmesi gerekiyor, zayıflaması değil. Oyuncular için teklif getirdiğim durumlar da oldu. Örneğin, Batshuayi’yi Frankfurt’a ben sattım. Zaniolo’nun Aston Villa’ya kiralık transfer sürecini ben yönettim. Torreira için, G.Saray’ın ödediğinin iki katından fazla bir teklifi İtalya’dan getirdim. Abdülkerim ve Nelsson için S. Arabistan ve Fransa’dan gelen kesin transfer teklifleri oldu ama kulüp tarafından reddedildi.

MARMOUSH FIRSATI KAÇTI!

Galatasaray’a getirmek isteyip de transferini gerçekleştiremediğiniz ve üzüldüğünüz bir oyuncu oldu mu?

2023 yazında Wolfsburg’la sözleşmesi biten Marmoush’u G.Saray’a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, G.Saray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transferi iptal edildi. Zalewski için de Roma ile anlaşmayı tamamlamıştım fakat oyuncu kulüpten ayrılamadı. Dybala’ya gelince Roma’da kalmak istedi.

YÜZDE YÜZ ASILSIZ İDDİALAR

Geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın size 6 milyon euro borcu olduğu iddia edilmişti, bu doğru mu?