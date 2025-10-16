Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

Galatasaray, büyük yatırım yaptığı Victor Osimhen’e gözü gibi bakıyor.
Son olarak Nijerya uçağının ön camının kırılması ve acil iniş yapması sarı-kırmızılı camiayı endişelendirmişti.
Sıkıntı olmadan Benin maçına çıkan Osimhen, Nijerya’nın 4-0’lık zaferine yaptığı hat-trick ile damga vurdu.
SAKATLANMADAN KENARA GELDİ
81. dakikada sakatlık olmadan kenara gelmesi de camiayı rahatlattı.
Teknik direktör Okan Buruk, kulübün Youtube kanalında yaptığı konuşmada "Onu milli takıma korkarak gönderiyoruz." demişti.
Osimhen’in bol gollü ve moralli dönecek olması Okan Buruk’u da memnun etti.
Yüksek efor isteyen maçlara çıktığı için dönüşteki Başakşehir karşılaşmasında dinlendirilme ihtimali bulunuyor.
BURUK, 'KORKARAK GÖNDERİYORUZ' DEMİŞTİ
Okan Buruk’un bu maça Mauro Icardi’yi hazırladığı öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Benin'i 4-0 mağlup ettiği ve Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde play-off biletini aldığı maçta hat-trick yaparak kalitesini konuşturdu.
Nijerya, play-off'ta sarı-kırmızılılardan takım arkadaşı Mario Lemina'nın forma giydiği Gabon ile kozlarını paylaşacak.
Elemelerde 5 maçta toplam 6 gol atan Osimhen'e Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'den büyük övgü geldi. Chelle, "Victor Osimhen, dünyanın en iyi forveti" diye konuştu.