Giresunspor'dan "Futbolda bahis" soruşturması ile ilgili açıklama

Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, "Futbolda bahis" soruşturmasını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Eltuğral, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, soruşturmayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

Konu geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve olaya adı karıştığı iddia edilen, eskiden Giresunspor forması giyen futbolcumuz konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmış ve olayın bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmişti. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belgenin bizlere ulaşmadığını ifade etmek isterim.

"YAKINDAN TAKİP ETTİĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM"

Eltuğral, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.